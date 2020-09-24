В Харькове горит двухэтажный дом, есть погибший

24 сентября, 2020, 20:37

В Харькове произошло возгорание в многоквартирном двухэтажном жилом доме на ул. Конторская, 18. Обнаружен один погибший

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24 сентября в 18:10 в городе Харьков на ул. Конторская, 18 на втором этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома возник пожар с распространением на чердак и крышу. По состоянию на 19:20 площадь пожара составляет около 200 м", - сообщает ГСЧС.

Во время тушения было обнаружено тело погибшего человека.

По состоянию на 19:47 пожар был локализован. Продолжаются работы по ликвидации.

К тушению привлечены 56 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС.

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