В Харькове горит двухэтажный дом, есть погибший
24 сентября, 2020, 20:37
В Харькове произошло возгорание в многоквартирном двухэтажном жилом доме на ул. Конторская, 18. Обнаружен один погибший
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"24 сентября в 18:10 в городе Харьков на ул. Конторская, 18 на втором этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома возник пожар с распространением на чердак и крышу. По состоянию на 19:20 площадь пожара составляет около 200 м", - сообщает ГСЧС.
Во время тушения было обнаружено тело погибшего человека.
По состоянию на 19:47 пожар был локализован. Продолжаются работы по ликвидации.
К тушению привлечены 56 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС.
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