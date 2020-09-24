В Казахстане отменили смертную казнь

24 сентября, 2020, 19:56

Казахстан подписал протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленный на отмену смертной казни

Об этом говорится в сообщении МИД Казахстана.

В Казахстане подписали протокол, который направлен на отмену смертной казни. Это стало продолжением курса страны на гуманизацию уголовного законодательства.

Отмечается, что решение присоединиться к протоколу отмены смертной казни озвучил президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, Казахстан привержен основополагающему праву на жизнь.

Заметим, применение смертной казни в Казахстане было полностью остановлено указом первого президента Нурсултана Назарбаева с 2004 года. Для того, чтобы полностью исключить норму о казни из законов, еще нужно внести изменения в Уголовный кодекс и Конституцию страны.

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