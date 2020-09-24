В Казахстане отменили смертную казнь
Об этом говорится в сообщении МИД Казахстана.
В Казахстане подписали протокол, который направлен на отмену смертной казни. Это стало продолжением курса страны на гуманизацию уголовного законодательства.
Отмечается, что решение присоединиться к протоколу отмены смертной казни озвучил президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, Казахстан привержен основополагающему праву на жизнь.
Заметим, применение смертной казни в Казахстане было полностью остановлено указом первого президента Нурсултана Назарбаева с 2004 года. Для того, чтобы полностью исключить норму о казни из законов, еще нужно внести изменения в Уголовный кодекс и Конституцию страны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры