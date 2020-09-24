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Espreso.tvОбществоВ Греции двух россиян приговорили к 300 годам колонии

В Греции двух россиян приговорили к 300 годам колонии


фото: gettyimages
Суд в Греции приговорил двух российских моряков до 300 лет колонии каждого

Их признали виновными в перевозке нелегальных мигрантов, сообщает польский телеканал Polsat.

Такой длительный срок наказания связан с тем, что моряки получили от семи до 12 лет тюрьмы за каждого мигранта, обнаруженного на судах.

Россияне вины не признали. По их словам, они нашли работу в интернете. С этой целью прибыли в Турцию, где на лодке должны были катать туристов на море.

Работодатели обещали им в пересчете около 36,5 тысячи гривен зарплаты и бесплатное питание. О перевозке нелегалов будто ничего не знали.

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, России за аналогичное преступление их приговорили бы к 20 годам заключения каждого.

Он также добавил, что суд не принял во внимание доводы о невиновности россиян, а местный адвокат не ознакомился с материалами дела. Осужденные впервые увидели адвоката в суде.

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