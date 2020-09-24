24 сентября, 2020, 17:59

На улице Саксаганского, в центре Киева снесли 150-летнюю усадьбу

Об этом сообщает Небоскреб, видео демонтажа опубликовали в Facebook.

"Старые дома Киева умирают быстро. "Вы не имеете никакой ценности, вас нет в списке памятников", - говорят им. А потом разрушают, потому что кому они нужны, эти двухэтажные остатки того города, каким был Киев второй половины XIX века, если квадратные метры сейчас - на вес золота", - написала под видео режиссер Жанна Максименко-Довгич.

Местные жители просили у работников документы, однако их не предоставили. Единственный документ, который удалось достать - градостроительные условия и ограничения, которые выдал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА заказчику работ "ООО Инвестал Рентал".

Согласно документу, должна была проводится реконструкция с последующей надстройкой. Максимальная высота нового здания не должна превышать 27 метров, или девяти этажей.

Усадьба на Саксагансого за все годы не получила охранного статуса, хотя по мнению краеведа Антона Короба была самым старым зданием на Саксаганского.