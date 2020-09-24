В больнице скончался военный, у которого в июне попал российский снайпер
24 сентября, 2020, 14:44
24 сентября в больнице после более 30 операций отошел из жизни ранен российским снайпером морской пехотинец Константин Аверкий
Об этом сообщает 503 батальон морской пехоты в Facebook.
"Более трех месяцев Константин Аверкий боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20.06.2020 его тяжело ранил мокшанских снайпер. Сегодня ночью 24.09.2020 Костя умер в больнице", - говорится в сообщении.
В батальоне принесли соболезнования всем близким воина и пообещали отомстить русским оккупантам.
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