В больнице скончался военный, у которого в июне попал российский снайпер

24 сентября, 2020, 14:44

24 сентября в больнице после более 30 операций отошел из жизни ранен российским снайпером морской пехотинец Константин Аверкий

Об этом сообщает 503 батальон морской пехоты в Facebook.

"Более трех месяцев Константин Аверкий боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20.06.2020 его тяжело ранил мокшанских снайпер. Сегодня ночью 24.09.2020 Костя умер в больнице", - говорится в сообщении.

В батальоне принесли соболезнования всем близким воина и пообещали отомстить русским оккупантам.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо