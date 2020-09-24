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Espreso.tvЭкономикаУрожай подсолнечника в этом году меньше, чем в прошлом году, но это не критично, - Минэкономики

Урожай подсолнечника в этом году меньше, чем в прошлом году, но это не критично, - Минэкономики

В этом году с гектара собирают 22-22,6 центнера подсолнечника, а в прошлом собирали 25. Это не повлияет на общую картину экспортного и продовольственного баланса

Об этом заявил Денис Паламарчук, директор департамента агрополитики Министерства развития, экономики и сельского хозяйства, в эфире программы "Агро Экспресс" на телеканале "Еспресо".

"По подсолнечнику потери есть. Это повлияло на урожайность, и, соответственно, на маржинальность. Но какого-то драматического сценария на сегодня мы не видим. Средняя урожайность по Украине - 22-22,6 центнера с гектара. В прошлом году было 25, но был рекордный урожай", - сказал Паламарчук.

По его словам, на общую картину экспортного и, тем более, продовольственного баланса это не повлияет.

  • По результатам 2019 урожайность подсолнечника в Украине достигла 2,6 т/га, что является самым высоким результатом за четыре сезона, сообщает SuperAgronom.com.

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