Урожай подсолнечника в этом году меньше, чем в прошлом году, но это не критично, - Минэкономики
Об этом заявил Денис Паламарчук, директор департамента агрополитики Министерства развития, экономики и сельского хозяйства, в эфире программы "Агро Экспресс" на телеканале "Еспресо".
"По подсолнечнику потери есть. Это повлияло на урожайность, и, соответственно, на маржинальность. Но какого-то драматического сценария на сегодня мы не видим. Средняя урожайность по Украине - 22-22,6 центнера с гектара. В прошлом году было 25, но был рекордный урожай", - сказал Паламарчук.
По его словам, на общую картину экспортного и, тем более, продовольственного баланса это не повлияет.
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По результатам 2019 урожайность подсолнечника в Украине достигла 2,6 т/га, что является самым высоким результатом за четыре сезона, сообщает SuperAgronom.com.
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