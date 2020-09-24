Уровень безработицы за время карантина вырос на 10%, - Госстат

24 сентября, 2020, 16:55

Уровень безработицы в апреле-июне среди лиц от 15 до 70 лет составил 9,9%, или 1,7 млн человек

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, во втором квартале количество безработного населения в возрасте 15-70 лет составило 1,7 млн человек.

При этом количество занятого населения в возрасте 15-70 лет лет составила 15,6 млн человек, или 55,2%.

Напомним, по данным Государственной службы занятости, статус безработного в период с 12 марта по 20 августа получили 431,8 тыс. украинцев, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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