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Espreso.tvЭкономикаУровень безработицы за время карантина вырос на 10%, - Госстат

Уровень безработицы за время карантина вырос на 10%, - Госстат


фото: 0352.ua
Уровень безработицы в апреле-июне среди лиц от 15 до 70 лет составил 9,9%, или 1,7 млн человек

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, во втором квартале количество безработного населения в возрасте 15-70 лет составило 1,7 млн человек.

При этом количество занятого населения в возрасте 15-70 лет лет составила 15,6 млн человек, или 55,2%.

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