Уровень безработицы за время карантина вырос на 10%, - Госстат
24 сентября, 2020, 16:55
Уровень безработицы в апреле-июне среди лиц от 15 до 70 лет составил 9,9%, или 1,7 млн человек
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Согласно сообщению, во втором квартале количество безработного населения в возрасте 15-70 лет составило 1,7 млн человек.
При этом количество занятого населения в возрасте 15-70 лет лет составила 15,6 млн человек, или 55,2%.
- Напомним, по данным Государственной службы занятости, статус безработного в период с 12 марта по 20 августа получили 431,8 тыс. украинцев, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры