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Espreso.tvСпортУкраинский и американский боксеры показали, как выглядит дуэль взглядов в условиях социального дистанцирования

Украинский и американский боксеры показали, как выглядит дуэль взглядов в условиях социального дистанцирования


фото: BoxingScene
Украинский боксер Сергей Деревянченко провел дуэль взглядов с американцем Джермаллом Чарли перед боем за титул чемпиона мира WBC в среднем весе

Об этом сообщает Fight Hub TV.

Во время дуэли взглядов оба боксера были в масках и придерживались социальной дистанции.

Бой Сергея Деревянченко против чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Джермалла Чарли состоится 26 сентября в Монтвилл (США).

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