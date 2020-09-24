Украинский и американский боксеры показали, как выглядит дуэль взглядов в условиях социального дистанцирования

24 сентября, 2020, 11:39

Украинский боксер Сергей Деревянченко провел дуэль взглядов с американцем Джермаллом Чарли перед боем за титул чемпиона мира WBC в среднем весе

Об этом сообщает Fight Hub TV.

Во время дуэли взглядов оба боксера были в масках и придерживались социальной дистанции.

Бой Сергея Деревянченко против чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Джермалла Чарли состоится 26 сентября в Монтвилл (США).

22 сентября Сергей Деревянченко рассказал о плане на поединок против чемпиона мира WBC в среднем весе Джермалла Чарли.

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