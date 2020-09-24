Украинский бизнес сможет получить госгарантии по кредитам: закон вступил в силу

24 сентября, 2020, 10:52

В Украине вступил в силу закон, который позволит частному бизнесу получать государственные гарантии по кредитам

Соответствующий закон №813-их, который позволяет предоставлять государственные гарантии по кредитам частного бизнеса 23 сентября опубликован в издании "Голос Украины".

Согласно заключительным положениям закона, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Согласно закону, в текущем году государство может предоставить портфельные гарантии в объеме до 5 млрд грн. При этом для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов, не превышает 80% общей суммы долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту, необходимо решение Кабинета министров, согласованное с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

В документе отмечается, что порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования, устанавливаются правительством. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.

Кроме того, закон предусматривает внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем позволит реализовать инициативы Президента Украины относительно доступного ипотечного кредитования.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября подписал закон №873-ІХ относительно государственных портфельных гарантий.

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