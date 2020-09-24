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Espreso.tvОбществоУкраинская делегация в ТКГ не поддается шантажу со стороны россиян, - Зеленский

Украинская делегация в ТКГ не поддается шантажу со стороны россиян, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Украина не поддается на шантаж России в Трехсторонний контактной группе по разрешению конфликта на Донбассе

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Словакию, передает Интерфакс-Украина .

"Украина не поддается на шантаж. И это видят сегодня все: и Европа, и Россия. Но мы действительно находим сегодня баланс для заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Баланс во взвешенной политике и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и в диалоге с РФ , субъектом Минского процесса, который, как я уже сказал, это правда - он хрупкий, нестабилен. Результат этих заседаний: сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть ", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что "если бы не провокации, мы сохранили бы жизнь людей, погибших из-за боевых потерь", добавив, что 6 сентября один человек погиб и один получил ранения.

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