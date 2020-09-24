 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина признала паспорта Косово

Украина признала паспорта Косово

Украина признает паспорта, выданные частично признанным государством Косово

Об этом в интервью албанском телеканала RTV Ora заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь, сообщает Балканский обозреватель .

"Мы официально не признали Косово, но есть определенные шаги (навстречу). В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косово. Сейчас наш посол здесь (в Албании) и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки. Возможно , начиная с таких небольших шагов, мы можем двигаться к определенным результатам ", - заявил заместитель главы МИД Украины.

Вместе с тем Василий Боднарь подчеркнул, что ситуация с Косово не имеет ничего общего с "самоопределением" Крыма, о чем часто заявляют в РФ. "Для нас нет параллели между этими двумя случаями ... В случае с Косово мы страну, которую признали ряд стран, а в случае Крыму речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией", - пояснил он.

Одновременно Василий Боднар дал несколько неоднозначный ответ относительно возможного признания Косово Украины. "Традиционно мы выражаемся за территориальный суверенитет стран. Это наш принцип", - отметил он, однако добавил, что с Косово дело не простое.

На основании такого заявления украинского дипломата региональные медиа уже сообщили о возможном признании Украиной Косово.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

24 сентября, 2020 четверг

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать