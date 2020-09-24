Украина признала паспорта Косово

24 сентября, 2020, 10:24

Украина признает паспорта, выданные частично признанным государством Косово

Об этом в интервью албанском телеканала RTV Ora заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь, сообщает Балканский обозреватель .

"Мы официально не признали Косово, но есть определенные шаги (навстречу). В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косово. Сейчас наш посол здесь (в Албании) и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки. Возможно , начиная с таких небольших шагов, мы можем двигаться к определенным результатам ", - заявил заместитель главы МИД Украины.

Вместе с тем Василий Боднарь подчеркнул, что ситуация с Косово не имеет ничего общего с "самоопределением" Крыма, о чем часто заявляют в РФ. "Для нас нет параллели между этими двумя случаями ... В случае с Косово мы страну, которую признали ряд стран, а в случае Крыму речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией", - пояснил он.

Одновременно Василий Боднар дал несколько неоднозначный ответ относительно возможного признания Косово Украины. "Традиционно мы выражаемся за территориальный суверенитет стран. Это наш принцип", - отметил он, однако добавил, что с Косово дело не простое.

На основании такого заявления украинского дипломата региональные медиа уже сообщили о возможном признании Украиной Косово.

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