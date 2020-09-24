Украина потеряла возможность получить два транша МВФ до конца года, - заместитель главы НБУ

24 сентября, 2020, 12:48

По мнению заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, возможность получить от Международного валютного фонда до конца 2020 года два транша по программе Stand by потеряна, надо стараться получить один

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"То, на что мы сейчас можем ориентироваться и стараться сделать - это до конца года получить транш МВФ ... Скорее всего, как и в 2018 году (транш - ред.) будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим , условно, в ноябре ", - цитирует издание слова Сологуба.

По словам Сологуба, НБУ предлагал правительству формировать проект государственного бюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн / $. Он добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, заложенном в программе с МВФ, и вызывает сомнения в возможности его финансирования.

Сологуб также напомнил, что другие программы мижанроднои поддержки Украины также привязаны к программе с МВФ.

По его словам, задержка с международным финансированием связана с изменением в начале июля главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления.

По словам Сологуба, НБУ фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ надо было приобретать "практически с с нуля", на что уходит примерно 6-9 месяцев.

Напомним, Международный валютный фонд 10 июня одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.

Украина официально получила первый транш МВФ в размере $ 2,1 млрд грн 12 июня.

До конца года Украина рассчитывает на $ 700 млн Всемирного банка, $ 1,4 млрд от МВФ и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС, говорят в Минфине.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, МВФ намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by , однако когда ожидать следующий визит миссии, которая должна оценить прогресс правительства и НБУ в выполнении требований фонда - до сих пор не известно.

21 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме.

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