Украина потеряла возможность получить два транша МВФ до конца года, - заместитель главы НБУ
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"То, на что мы сейчас можем ориентироваться и стараться сделать - это до конца года получить транш МВФ ... Скорее всего, как и в 2018 году (транш - ред.) будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим , условно, в ноябре ", - цитирует издание слова Сологуба.
По словам Сологуба, НБУ предлагал правительству формировать проект государственного бюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн / $. Он добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, заложенном в программе с МВФ, и вызывает сомнения в возможности его финансирования.
Сологуб также напомнил, что другие программы мижанроднои поддержки Украины также привязаны к программе с МВФ.
По его словам, задержка с международным финансированием связана с изменением в начале июля главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления.
По словам Сологуба, НБУ фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ надо было приобретать "практически с с нуля", на что уходит примерно 6-9 месяцев.
- Напомним, Международный валютный фонд 10 июня одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.
- Украина официально получила первый транш МВФ в размере $ 2,1 млрд грн 12 июня.
- До конца года Украина рассчитывает на $ 700 млн Всемирного банка, $ 1,4 млрд от МВФ и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС, говорят в Минфине.
- По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, МВФ намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by , однако когда ожидать следующий визит миссии, которая должна оценить прогресс правительства и НБУ в выполнении требований фонда - до сих пор не известно.
- 21 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
-
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
-
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос