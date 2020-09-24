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Espreso.tvОбществоТребовал $ 30 тыс: в Краматорске правоохранители задержали сотрудника СБУ

Требовал $ 30 тыс: в Краматорске правоохранители задержали сотрудника СБУ


фото: ssu.gov.ua
В Краматорске СБУ задержала собственного сотрудника главного управления в Донецкой и Луганской областях за вымогательство взятки

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины задержали в Краматорске сотрудника Службы за вымогательство взятки.

Сотрудник СБУ требовал у иностранца, против которого было возбуждено уголовное производство, 30 тыс долларов за смену квалификации дела, а также за содействие в заключении договора о признании виновности и возврата изъятого имущества.

Оперативники управления внутренней безопасности СБУ задержали сотрудника в его квартире в Краматорске, сообщили о подозрении и провели обыск в помещении.

Ведется расследование по ч.4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере или лицом, занимающим особо ответственное положение).

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