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Espreso.tvОбществоТрамп назвал условие, при котором признает победу Байдена на выборах в США

Трамп назвал условие, при котором признает победу Байдена на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение Верховного суда об объявлении его соперника Джо Байдена президентом в случае его победы

Об этом он сказал в интервью Fox News Radio, передает Укринформ.

"О, я согласился бы с этим", - сказал Трамп на ремарку ведущего, что республиканцы будут уважать решение Верховного суда об объявлении Байдена президентом, если тот одержит победу на выборах.

В то же время, Трамп в очередной раз заметил, что категорически не доверяет отправке избирательных бюллетеней по почте.

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Он также отметил, что получил информацию, что якобы где-то в помойке в одном из офисов нашли то ли шесть, то ли восемь бюллетеней с отметкой за Трампа.

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