Сутки в зоне ООС: со стороны оккупантов - 3 нарушения, двое украинских военных ранены взрывом

24 сентября, 2020, 07:50

В среду, 23 сентября, в зоне проведения операции объединенных сил зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований РФ

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

На Приазовье задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" с пересечением линии разграничения. Украинские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили враждебные БПЛА.

Вблизи Попасной оккупанты дважды выстрелили в сторону украинских позиций по автоматического станкового гранатомета.

"Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было", - отметили в штабе ООС.

Недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил подверглись осколочных ранений, пострадавшие госпитализированы.

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