Сутки в зоне ООС: со стороны оккупантов - 3 нарушения, двое украинских военных ранены взрывом
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
На Приазовье задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" с пересечением линии разграничения. Украинские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили враждебные БПЛА.
Вблизи Попасной оккупанты дважды выстрелили в сторону украинских позиций по автоматического станкового гранатомета.
"Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было", - отметили в штабе ООС.
Недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил подверглись осколочных ранений, пострадавшие госпитализированы.
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