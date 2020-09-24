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Espreso.tvОбществоСтолкновения в Новых Санжарах: двух участников приговорили к 5 годам условно

Столкновения в Новых Санжарах: двух участников приговорили к 5 годам условно

Суд вынес приговоры двум гражданам, которые принимали участие в беспорядках в поселке Новые Санжары в феврале 2020 года, их приговорили к 5 годам условно с годом испытательного срока

Об этом сообщает пресс-служба Новосанжарского районного суда Полтавской области.

Сообщается, что гражданам К. и П. выбрали наказание в виде пяти лет за решеткой, но на основании ст. 75 УК Украины их освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

В суде утверждают, что П. и К. противодействовали представителям власти, бросали камни и кирпичи в правоохранителей, препятствуя организованной колонне автобусов, перевозивших эвакуированных из Китая граждан.

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