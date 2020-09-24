Столкновения в Новых Санжарах: двух участников приговорили к 5 годам условно
24 сентября, 2020, 19:02
Суд вынес приговоры двум гражданам, которые принимали участие в беспорядках в поселке Новые Санжары в феврале 2020 года, их приговорили к 5 годам условно с годом испытательного срока
Об этом сообщает пресс-служба Новосанжарского районного суда Полтавской области.
Сообщается, что гражданам К. и П. выбрали наказание в виде пяти лет за решеткой, но на основании ст. 75 УК Украины их освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.
В суде утверждают, что П. и К. противодействовали представителям власти, бросали камни и кирпичи в правоохранителей, препятствуя организованной колонне автобусов, перевозивших эвакуированных из Китая граждан.
- Напомним, 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.
- Зеленский заявил, что эвакуированные будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
- В Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и правоохранителями, за медицинской помощью обратились 10 человек, 24 человека задержали.
- По состоянию на 21 февраля 23 задержанных отпустили, в Нацполиции заявили, что большинство из них - не местные жители .
- Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил два соглашения о признании вины между участниками массовых беспорядков в городе.
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