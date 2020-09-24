Ryanair до конца осени отменил штрафы за изменение даты бронирования билета

24 сентября, 2020, 10:24

Авиакомпания Ryanair позволила клиентам до конца осени бесплатно менять даты бронирования билета

Об этом сообщила пресс-служба Ryanair.

Согласно сообщению, Ryanair отменит плату за изменение бронирования рейса для всех клиентов, которые бронируют поездки в октябре и ноябре 2020 года.

Отмечается, что клиенты, которые бронируют билеты в октябре и ноябре смогут изменить даты полета бесплатно до 21 марта 2021 года. При этом клиенты должны сообщить компании об изменениях по крайней мере за 7 дней до предполагаемой даты отправления.

Напомним, ранее украинская авиакомпания МАУ позволила клиентам неоднократно менять дату вылета в пределах действия одного билета без уплаты штрафа.

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