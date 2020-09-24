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Espreso.tvЭкономикаRyanair до конца осени отменил штрафы за изменение даты бронирования билета

Ryanair до конца осени отменил штрафы за изменение даты бронирования билета

Авиакомпания Ryanair позволила клиентам до конца осени бесплатно менять даты бронирования билета

Об этом сообщила пресс-служба Ryanair.

Согласно сообщению, Ryanair отменит плату за изменение бронирования рейса для всех клиентов, которые бронируют поездки в октябре и ноябре 2020 года.

Отмечается, что клиенты, которые бронируют билеты в октябре и ноябре смогут изменить даты полета бесплатно до 21 марта 2021 года. При этом клиенты должны сообщить компании об изменениях по крайней мере за 7 дней до предполагаемой даты отправления.

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