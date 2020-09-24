Решение Печерского суда по ПриватБанка в пользу Суркисов вызывает беспокойство в Евросоюзе, - посол ЕС в Украине

24 сентября, 2020, 11:10

Судебный иск Суркисов против ПриватБанка и решение Печерского суда в их пользу вызывает серьезное беспокойство у европейских партнеров Украины

Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" сообщил глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас.

Он отметил, что Евросоюз будет и дальше наблюдать за судебным иском Суркисов против ПриватБанка, а также по независимости НБУ и ситуацией с антикоррупционными органами. По его словам, негативное с точки зрения европейских партнеров развитие в этих делах сделает невозможным получение Украиной макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 1,2 миллиарда евро.

"Еврокомиссия наблюдает за несколькими моментами. Макрофинансовая помощь от ЕС политически связана с программой МВФ. Здесь нет технической связи, а политическая - есть. Мы должны быть уверены, что МВФ скажет, что все идет в соответствии с согласованным планом", - говорит Маасикас.

"Есть и другие вещи, которые вызывают большое беспокойство, например, судебное решение по делу Суркисов против ПриватБанка. И вопросы, связанные с независимостью Нацбанка, возникшие этим летом, - это тоже то, о чем следит Еврокомиссия. Поэтому выплата даже первого транша - это не только техническая дело ", - замечает глава делегации ЕС.

Как известно, дело ПриватБанка также обсудили во время визита в Киев Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля представители Центра противодействия коррупции. Это была первая встреча в Украине, которую провел Глава европейской дипломатии.

"Господин Боррель откровенно шокирован суммой в $ 5 млрд, которую олигарх Коломойский вывел из ПриватБанка и ожидает, чтобы Украина расследовала это преступление. 5 млрд долларов - это треть суммы всей помощи, которую ЕС нам предоставил за последние 6 лет. Я передала господину Бореллю детальное описание пророссийских и проколомойських сил в парламенте, которые атакуют прозападный выбор Украины, но сами выбирают компании в ЕС для ведения своего бизнеса ", - рассказала о встрече исполнительная директор ГПК Дария Каленюк.

"Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институты, а также реформа системы правосудия имеют ключевое значение, чтобы соответствовать ожиданиям народа Украины", - резюмировал Боррель в Twitter.