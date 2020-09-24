"Вольфсбург" - "Десна": Где и когда смотреть дебютный матч украинской команды в еврокубках

24 сентября, 2020, 08:01

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы черниговская "Десна" сыграет против немецкого "Вольфсбурга"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Для украинской команды это дебютная игра в еврокубках. "Вольфсбург" стартовал в Лиге Европы ранее. Во втором квалификационном раунде немцы победили албанский "Кукес" со счетом 4: 0.

"Вольфсбург" и "Десна" никогда не встречались между собой.

Лига Европы

Третий квалификационный раунд

24 сентября, четверг

"Вольфсбург" (Германия) - "Десна" (Украина)

Вольфсбург, стадион "Фольксваген Арена"

Начало в 21:15

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23 сентября главный тренер немецкого "Вольфсбурга" Оливер Гласнер признался, что хорошо разбирается в украинском футболе .