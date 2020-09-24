"Влияют на мировые рынки и выборы": Зеленский в ООН предложил создать в Киеве штаб мирового офиса по противодействию фейкам
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс. Украина как одно из государств, которое с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде ", - сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что в современном мире проблемы все больше приобретают характер глобальных.
"На Ассамблее в прошлом году я сказал: больше нет понятия чужой войны. Наша планета уже не такая большая. Это доказывает дело МН17. Это доказывают климатические угрозы. Проблемы с доступом к пище и питьевой воды. Это доказывают информационные угрозы миру", - сказал Зеленский.
- Напомним, Генассамблея ООН впервые происходит в онлайн-режиме .
- Зеленский в ООН заявил , что для установления мира на Донбассе нужно вывести незаконные вооруженные формирования и передать Украине контроль над границей с РФ.
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