"Влияют на мировые рынки и выборы": Зеленский в ООН предложил создать в Киеве штаб мирового офиса по противодействию фейкам

24 сентября, 2020, 08:14

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс. Украина как одно из государств, которое с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде ", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в современном мире проблемы все больше приобретают характер глобальных.

"На Ассамблее в прошлом году я сказал: больше нет понятия чужой войны. Наша планета уже не такая большая. Это доказывает дело МН17. Это доказывают климатические угрозы. Проблемы с доступом к пище и питьевой воды. Это доказывают информационные угрозы миру", - сказал Зеленский.

Напомним, Генассамблея ООН впервые происходит в онлайн-режиме .

Зеленский в ООН заявил , что для установления мира на Донбассе нужно вывести незаконные вооруженные формирования и передать Украине контроль над границей с РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb