 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Влияют на мировые рынки и выборы": Зеленский в ООН предложил создать в Киеве штаб мирового офиса по противодействию фейкам

"Влияют на мировые рынки и выборы": Зеленский в ООН предложил создать в Киеве штаб мирового офиса по противодействию фейкам

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН предложил создать в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс. Украина как одно из государств, которое с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде ", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в современном мире проблемы все больше приобретают характер глобальных.

"На Ассамблее в прошлом году я сказал: больше нет понятия чужой войны. Наша планета уже не такая большая. Это доказывает дело МН17. Это доказывают климатические угрозы. Проблемы с доступом к пище и питьевой воды. Это доказывают информационные угрозы миру", - сказал Зеленский.

  • Напомним, Генассамблея ООН впервые происходит в онлайн-режиме .
  • Зеленский в ООН заявил , что для установления мира на Донбассе нужно вывести незаконные вооруженные формирования и передать Украине контроль над границей с РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2020 четверг

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

24 сентября, 2020 четверг

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать