"Российский закон ужасный, но мы должны выполнять": TikTok по требованию России удалил 250 видео с ЛГБТ-тематикой
Об этом рассказал директор соцсети по связям с правительствами и общественностью в Европе Тео Бертрам, передает CNBC .
По словам Бертрама, Россия имеет репутацию страны, дискриминирует ЛГБТ-сообщество.
"Российский закон ужасный ... но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем", - пояснил позицию соцсети человек.
По данным отчета TikTok о прозрачности деятельности за первые полгода 2020 сервис удалил более 104 млн видеороликов во всем мире за нарушение правил сообщества или пользовательского соглашения.
На видео откровенного или сексуального характера приходится 30,9% всех удаленных видео, тогда как "самоубийства, причинение вреда себе и опасные действия" составляют 13,4%.
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