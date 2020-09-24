"Российский закон ужасный, но мы должны выполнять": TikTok по требованию России удалил 250 видео с ЛГБТ-тематикой

24 сентября, 2020, 09:12

За последние 5 месяцев TikTok удалил более 500 видеороликов на ЛГБТ-тематику, более половины из них - по требованию России

Об этом рассказал директор соцсети по связям с правительствами и общественностью в Европе Тео Бертрам, передает CNBC .

По словам Бертрама, Россия имеет репутацию страны, дискриминирует ЛГБТ-сообщество.

"Российский закон ужасный ... но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем", - пояснил позицию соцсети человек.

По данным отчета TikTok о прозрачности деятельности за первые полгода 2020 сервис удалил более 104 млн видеороликов во всем мире за нарушение правил сообщества или пользовательского соглашения.

На видео откровенного или сексуального характера приходится 30,9% всех удаленных видео, тогда как "самоубийства, причинение вреда себе и опасные действия" составляют 13,4%.

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