"Полноценное работу аэропорта" Ужгород "будет восстановлено", - Криклий

24 сентября, 2020, 11:50

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр транспорта и строительства Словацкой Республики Андрей Долежал подписали межправительственное соглашение о возобновлении полноценной работы аэропорта "Ужгород"

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Telegram.

"Наконец после стольких месяцев простоя мы соединим Закарпатья авиационным сообщением с другими регионами и с заграницей", - написал Криклий.

Напомним, Кабмин в этом году выделил 30 млн грн на строительство аэропорта в Закарпатье , однако, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, проект предусматривает привлечение еще 4 млрд грн инвестиций.

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