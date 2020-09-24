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Espreso.tvЭкономика"Полноценное работу аэропорта" Ужгород "будет восстановлено", - Криклий

"Полноценное работу аэропорта" Ужгород "будет восстановлено", - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр транспорта и строительства Словацкой Республики Андрей Долежал подписали межправительственное соглашение о возобновлении полноценной работы аэропорта "Ужгород"

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Telegram.

"Наконец после стольких месяцев простоя мы соединим Закарпатья авиационным сообщением с другими регионами и с заграницей", - написал Криклий.

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