"Не может быть прочного мира без уважения к закону": Дуда в ООН призвал мировое сообщество к защите Украины и Грузии от РФ
Об этом сообщает "Укринформ" .
"Очень важно обеспечить сотрудничество между государствами в ситуациях, когда нарушаются фундаментальные нормы международного права, как в случае агрессии РФ против Грузии и Украины", - сказал Дуда.
Президент Польши подчеркнул, что "в мире не может и не будет достигнуто прочного мира, пока не будет уважаться закон".
"Что касается кризиса качества отношений между государствами хочу подчеркнуть, что одним из неизменных приоритетов Польши является вопрос уважения к международному праву", - сказал Дуда.
Польский лидер также отметил, что Польша в ООН "последовательно обращала внимание на фундаментальную роль международного права в сохранении глобальной архитектуры безопасности".
- Напомним, Генассамблея ООН впервые происходит в онлайн-режиме .
- Зеленский в ООН заявил , что для установления мира на Донбассе нужно вывести незаконные вооруженные формирования и передать Украине контроль над границей с РФ.
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