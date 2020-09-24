"Не может быть прочного мира без уважения к закону": Дуда в ООН призвал мировое сообщество к защите Украины и Грузии от РФ

24 сентября, 2020, 07:28

Президент Польши Анджей Дуда во время онлайн-дебатов на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал международное сообщество обеспечить соблюдение международного права, в частности, Украины и Грузии, которые страдают от вооруженной агрессии РФ

Об этом сообщает "Укринформ" .

"Очень важно обеспечить сотрудничество между государствами в ситуациях, когда нарушаются фундаментальные нормы международного права, как в случае агрессии РФ против Грузии и Украины", - сказал Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что "в мире не может и не будет достигнуто прочного мира, пока не будет уважаться закон".

"Что касается кризиса качества отношений между государствами хочу подчеркнуть, что одним из неизменных приоритетов Польши является вопрос уважения к международному праву", - сказал Дуда.

Польский лидер также отметил, что Польша в ООН "последовательно обращала внимание на фундаментальную роль международного права в сохранении глобальной архитектуры безопасности".

Напомним, Генассамблея ООН впервые происходит в онлайн-режиме .

Зеленский в ООН заявил , что для установления мира на Донбассе нужно вывести незаконные вооруженные формирования и передать Украине контроль над границей с РФ.

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