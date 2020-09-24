"Название выбрано без должного учета чувствительности темы": УИНП о дискуссии "Был ли Голодомор геноцидом?"

24 сентября, 2020, 15:35

Украинский институт национальной памяти раскритиковал название дискуссии Немецко-украинской комиссии историков "Был ли Голодомор геноцидом?"

Об этом говорится в заявлении на сайте УИНП .

"УИНП считает, что название для вебинара выбрана без должного учета чувствительности темы для миллионов украинцев и может оскорбить чувства людей, чьи родственники погибли во время Голодомора, которые вполне убеждены в умышленности и геноцидной природе этого преступления. Имеющаяся постановка вопроса содержит сомнение, или по крайней мере равнозначную возможность возражения геноцидной природы Голодомора, не говоря уже о том, что ее можно принять содержащую претензию дать окончательный ответ на поставленный вопрос по результатам одного мероприятия ", - говорится в заявлении.

В то же время в УИНП приветствовали проведение мероприятия по этой теме.

Украинский институт национальной памяти приветствует проведение научных и экспертных дискуссий, которые привлекают внимание и освещают такую важную страницу в украинской и мировой истории как Голодомор 1932-1933 годов. Это особенно актуально сейчас, когда вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа рассматривается в Бундестаге ", - отметили в УИНП.

Также в УИНП одобрительно прокомментировали решение комиссии историков привлечь к дискуссии докторша исторических наук Людмила Гриневич, которая возглавляет Украинский научно-исследовательский и образовательный центр исследования Голодомора.

"Поздравляем решения Комиссии учесть наше предложение и расширить состав украинских участников, пригласив к участию в дискуссии докторша исторических наук Людмила Гриневич, которая возглавляет Украинский научно-исследовательский и образовательный центр исследования Голодомора. Украинский институт национальной памяти, как центральный орган исполнительной власти, который Кабинетом Министров Украины возложена обязанность восстанавливать и сохранять национальную память украинского народа, в дальнейшем готов всячески содействовать работе Немецко-украинской комиссии историков и сотрудничать в организации и освещении таких важных мероприятий, в том числе и по налаживанию ответственного диалога в чрезвычайно чувствительных и травматических вопросах исторической памяти о Голодоморе ", - подытожили в УИНП.

Напомним, в ноябре 2019 в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №2489 об уголовной ответственности за отрицание Голодомора. По состоянию на 24 сентября 2020 года законопроект прорабатывается в комитете.

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