"Колос" в овертайме проиграл "Риеке" и вылетел из Лиги Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Основное время матча, который футболисты доигрывали в ливень, завершился вничью 0:0.
В овертайме счет открыла "Риека". На 102-й минуте после подачи углового мяч под перекладину отправил Жуан Есковаль.
Окончательно вопрос о победителе на 115-й минуте снял Франко Андрияшевич, который после ошибки голкипера "Колоса" Евгения Волынца, забил еще один гол.
"Колос" проиграл "Риеке" и вылетел из еврокубков.
В раунде плей-офф хорватский клуб встретится с датским "Копенгагеном".
Лига Европы
Третий квалификационный раунд
24 сентября
"Риека" (Хорватия) - "Колос" (Украина) 2:0 (0:0, 2:0)
Голы: Есковаль, 102, Андрияшевич, 115
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