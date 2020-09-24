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Espreso.tvСпорт"Колос" в овертайме проиграл "Риеке" и вылетел из Лиги Европы

"Колос" в овертайме проиграл "Риеке" и вылетел из Лиги Европы


фото: Getty Images
В третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Колос" проиграл в дополнительное время в Хорватии "Риеке"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Основное время матча, который футболисты доигрывали в ливень, завершился вничью 0:0.

В овертайме счет открыла "Риека". На 102-й минуте после подачи углового мяч под перекладину отправил Жуан Есковаль.

Окончательно вопрос о победителе на 115-й минуте снял Франко Андрияшевич, который после ошибки голкипера "Колоса" Евгения Волынца, забил еще один гол.

"Колос" проиграл "Риеке" и вылетел из еврокубков.

В раунде плей-офф хорватский клуб встретится с датским "Копенгагеном".

Лига Европы

Третий квалификационный раунд

24 сентября

"Риека" (Хорватия) - "Колос" (Украина) 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: Есковаль, 102, Андрияшевич, 115

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