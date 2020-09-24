"Будет продолжение": Трамп уклонился от ответа о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах

24 сентября, 2020, 10:37

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти своему сопернику Джо Байдену в случае проигрыша на выборах 3 ноября

Так он отреагировал на соответствующий вопрос журналиста во время пресс-конференции в Белом доме в среду, 23 сентября, сообщает CNBC .

"Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования (по почте), и это полная катастрофа", - заявил президент.

Трамп ранее неоднократно высказывал мнение о том, что итоги выборов в таком случае могут быть сфальсифицированы и само голосование станет уязвимым для вмешательства из-за рубежа.

Глава Белого дома заявил, что в случае отказа от голосования по почте "все будет очень мирно".

"Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение", - выразил уверенность в своей победе американский лидер.

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По его словам, процесс голосования вышел из-под контроля, и "демократы знают это лучше, чем кто-либо другой".

Комментируя заявление Дональда Трампа, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден сказал, что она его развеселила.

"Меня развеселило это. Я спросил, в какой стране мы находимся. Послушайте, он говорит наиболее иррациональные вещи. Я не знаю, что сказать", - заявил Байден журналистам.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Основные претенденты на победу - Джо Байден и Дональд Трамп.

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