"Автомат Калашникова никто не отменял": в МВД Беларуси заявили о жалобах на протестующих со стороны жителей Минска

24 сентября, 2020, 21:29

МВД Беларуси сообщило о жалобах жителей Минска, которые якобы недовольны действиями митингующих

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Беларуси.

"На линию "102" стали активно звонить жители Минска, недовольные действиями участников несанкционированных массовых мероприятий. Только за последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек", - говорится в сообщении.

На сайте подчеркивается, что "простые законопослушные люди просят убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить".

МВД опубликовало запись разговора с одним из таких граждан, при которой человек призвал применять против протестующих боевые патроны, утверждая, что "автомат Калашникова никто не отменял".