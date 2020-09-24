Протест шахтеров в Кривом Роге: в забое на 20-й день протеста остаются 117 горняков
24 сентября, 2020, 12:20
По состоянию на 24 сентября в 4 шахтах Кривого Рога продолжают находиться 117 горняков
Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.
"117 горнякам четырех шахт Кривбасса состояние здоровья позволяет оставаться в сверхсложных для круглосуточного пребывания условиях. В условиях угрожающих здоровью и жизни ", - сообщил Волынец.
Он также отметил, что официальной реакции властей на протест в Кривом Роге, несмотря на многочисленные обращения как самих шахтеров, их семей, так и международных правозащитных организаций, нет
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