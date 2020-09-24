Позицию Украины по Беларуси должен выражать не министр МИД, а президент - Бессмертный

24 сентября, 2020, 23:00

Тот факт, что позицию относительно политического кризиса в Беларуси озвучил министр МИД недопустим. Это должен был сделать президент

Такое мнение высказал дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на телеканале Еспресо.



Роман Бессмертный заявил, что Украине важно официально признать выборы в Беларуси недемократическими и сфальсифицированными, а Александра Лукашенко - нелегитимным президентом.



"Украина как соседнее с Белоруссией государство должно занимать более четкую позицию относительно политического кризиса в Беларуси. Не допустимо, что выборы признают после почти месячного срока. И делает это министр МИД, а не президент. Таким образом мы теряем авторитет в Европе. Ведь почти все европейские демократические страны не признали Лукашенко официально избранными президентом", - заявил Роман Бессмертный



Также бывший посол Украины в Беларуси добавил, что ситуация в белорусском государстве идет не к затишью, а наоборот, к обострению



"С моей точки зрения, ситуация в Беларуси будет снова обостряться и протесты будут только усиливаться. Лукашенко своей тайной инаугурацией только подлил масла в огонь", - отметил Бессмертный.