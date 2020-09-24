Послы G7 надеются продолжить сотрудничество с Зеленским и командой над реализацией реформ
24 сентября, 2020, 13:54
Послы стран G7 надеются продолжить сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой в поддержку реформ, которые улучшают инвестиционный климат Украины
Соответствующее заявление послы G7 обнародовали в Twitter.
"Послы стран G7 благодарят Президента Зеленского за конструктивную дискуссию в Николаеве. Мы надеемся продолжать сотрудничать с ним и его командой в поддержку реформ, которые укрепляют связи наших стран и улучшают инвестиционный климат Украины", - говорится в заявлении.
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