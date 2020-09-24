По меньшей мере 15 нардепов-"слуг" сделали помощниками своих родственников или близких - "Схемы"
Об этом говорится в расследование программы "Схемы" .
Как выяснили журналисты, помощницами на общественных началах стали жены братьев-депутатов Стефанчуков: в частности, Марина Стефанчук, жена первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, помогает депутату Данилу Гетманцеву. Оксана Музыка-Стефанчук помогает своему мужу, нардепу Николаю Стефанчуку.
Николай Стефанчук, в ответ сообщил, что в этом случае "здесь скорее сотрудничество".
Народный депутат Людмила Буймистер назначила помощником своего мужа, а у депутатов Юрия Корявченкова и Игоря Василива помощницами на общественных началах стали жены.
У Александра Санченко - помощник на общественных началах отец. У Александра Скичко, Николая Кириченко, Богдана Яременко, Игоря Копытина помощники - родные братья.
Брат Копытина упоминался и как советник подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета по вопросам нацбезопасности, который возглавляет его брат.
В комментарии журналистам Игорь Копытин это отрицал, а через несколько дней сообщил, что уволил брата.
Также у Георгия Мазурашу помощником на общественных началах работает брат.
Некоторые из родственников стали помощниками на постоянной основе, то есть получают зарплату и премии.
Так, муж Марины Никитиной, которого она назначила своим помощником в парламенте, получал зарплату из бюджета в течение полугода. Согласно документам, в общем вышло около 95 тыс. грн.
После избрания Владимир Тимофийчук попросил назначить помощником своего родственника и установить для него зарплату в 24 тыс. гривен. В НАПК обнаружили, что депутат "действовал в условиях реального конфликта интересов", теперь это дело рассматривается в суде.
Максим Березин в первую неделю работы попросил назначить своему брату как помощнику зарплату 48 тыс. грн.
Повышение зарплаты и назначение премии для своего помощника - сына первого помощника президента Сергея Шефира - просил народный депутат, заместитель председателя фракции Юрий Кисель.
Назначение родственников своими помощниками, говорится в расследовании, противоречит обещаниям кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, что "кумовства не будет" Депутаты считают, что их родственники получили должности помощников за свой профессионализм.
Александр Санченко, который назначил своим помощником отца подчеркнул, что "кумовство - когда берется тот, кто некомпетентен, и просто ставится".
Скичко рассказал, что его брат-помощник имеет три высших образования.
"Он учился в Англии, в Ирландии, он МВА по экономике. И он меня консультирует периодически по различным вопросам, касающимся экономики", - отметил Скичко.
Кириченко заявил, что в назначении брата помощником ничего плохого не видит: "Ну, родной брат, вы же понимаете... Он сам занимается бизнесом, я не привязан к нему".
Корявченков также подчеркнул, что его жена работает его помощником на общественных началах, без зарплаты.
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