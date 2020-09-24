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Espreso.tvОбществоОтечественный агрохолдинг открывает сеть нового формата Döner Market

Отечественный агрохолдинг открывает сеть нового формата Döner Market

Посетителям предложат Донэр и шаурму трех размеров - с курятиной, говядиной, индейкой. И даже с креветками!

Агрохолдинг МХП трансформируется в кулинарную компании и открывает сеть заведений питания нового формата - Döner Market. Посетителям предложат Донэр и шаурму трех размеров - с курятиной, говядиной, индейкой. И даже с креветками! Также на выбор широкий выбор напитков.

"Мы предложим совсем другой вкус. Посетители смогут почувствовать, как мы изменили подход к приготовлению шаурмы. Предложим свежие салаты, будет и много других комбинаций. Но главное потребитель сможет чувствовать себя небезопасно ", - говорит председатель правления МХП Юрий Косюк.

Технологи агрохолдинга МХП разработали уникальный рецепт приготовления. Шеф-повара, которые будут работать в сети Döner Market по всей Украине, будут проходить специальный курс обучения.

 "Наши технологи будут учить шеф-поваров правильной работе с мясом, должном отношении к клиенту. Только после этого позволим возможность работать, и предоставлять сервис, за качество которого соответствует МХП ", - заявляет заместитель председателя правления по коммерции Сергей Иванов.

В перспективе планируют открыть тысячи таких точек по всей Украине. В компании говорят, прежде всего они будут отличаться качественным и безопасным питанием.

"За то, что люди на отравятся в наших заведениях, смогут вкусно перекусить - ответственно МХП. Всех наших партнеров, которые будут работать по нашей франшизе, мы будем тщательно контролировать. Прежде всего это наша ответственность ", - говорит Юрий Косюк.

"Мы готовы гарантировать качество, безопасность продукции и высококлассный сервис. Уверены, что посетители останутся довольны и счастливы ", - рассказывает финансовый директор компании-партнера МХП Виктория Косяк.

Параллельно компания развивает еще два новых бизнес-направления - мясомаркеты и «Секреты шефа». В Украине уже работают семь "Мясомаркетив", а первая гастростудия «Секреты шефа» открывается 24 сентября. МХП - один из из крупнейших агрохолдингов в Украине. Экспортирует свою продукцию в более 80  стран мира.

 

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