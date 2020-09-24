Оккупанты в Донбассе минируют дороги вблизи линии разграничения, - штаб ООС

24 сентября, 2020, 16:03

По данным отчета СММ ОБСЕ, с начала сентября зафиксировано несколько фактов минировании оккупантами территорий зоны ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, во время выполнения наблюдательных полетов беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории заметили:

1 сентября - 23 противотанковые мины, установленные на территории разрушенного аэропорта "Донецк";

4 сентября - четыре противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги, и 7 сентября - восемь противотанковых мин, установленных поперек автодороги, вблизи Веселой Горы Луганской области.

13 сентября - 14 противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи Саханка Донецкой области.

В тот же день было задокументировано восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, и 20 противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения вблизи Веселой Горы.

19 сентября члены патруля Миссии раз заметили противопехотная мина МОН-200 вблизи Молодежного Луганской области.

"Вышеизложенные факты свидетельствуют о системном игнорирование и нарушение российско-оккупационными войсками ряда международных соглашений. Кроме того, российско-оккупационные войска применяют и скрытые способы минирования территории, в частности противопехотными минами ПОМ-2 ", - заявляет украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.