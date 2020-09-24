НБУ: фактический дефицит бюджета в 2020 году может составить 6,5% ВВП

24 сентября, 2020, 11:32

По словам заместителя председателя Национального банка Украины Дмитрия Сологуба, регулятор оценивает дефицит бюджета на уровне 6-6,5% по итогам года

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Дефицит бюджета в этом году у нас заложен на уровне в 7,5% ВВП. Это абсолютно правильно с точки зрения контрцикличности. Но, судя по всему, фактический дефицит будет ниже (...) Мы оцениваем, что дефицит бюджета будет в районе 6-6,% ВВП ", - цитирует издание слова Сологуба.

По его словам, бюджетный дефицит снизился ниже прогнозируемого в связи с сильным недофинансированием существующих расходов.

"Наверстать их в последние месяцы не просто с учетом возможностей финансирования", - уточнил Сологуб.

Напомним, в июньском отчете о финансовой стабильности НБУ оценивал возможный фактический дефицит госбюджета на уровне 7,5% ВВП из-за рисков невыполнения доходной части и необходимость расширения социальных расходов, в частности на поддержку Пенсионного фонда.

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