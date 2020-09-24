Нацслужба здоровья предлагает повысить тариф на неонатальную помощь новорожденным
Об этом пресс-служба НСЗУ сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, Служба предлагает оставить неонатальную помощь приоритетным направлением в программе медицинских гарантий на увеличить тариф.
Также предлагается ввести повышающий коэффициент за интегрированность заведений, в которых могут одновременно оказывать медицинскую помощь при родах и медицинскую помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.
"То есть, те медицинские учреждения, которые будут оказывать помощь и при родах, и неонатальной помощи новорожденным получат больше", - пояснили в пресс-службе.
Также НСЗУ предлагает ввести повышающий коэффициент за наличие в учреждениях выездной неонатальной анестезиологической бригады, которая обеспечивает транспортировку глубоко недоношенных детей. Если в медицинском учреждении есть такая бригада, отметили в пресс-службе, он также будет получать больше средств.
В службе также отметили, что медучреждение, законтрактовано на предоставление неонатальной помощи, получает от НСЗУ средства по повышенному тарифу - от 29,6 тыс. грн до 98,5 тыс. грн. При этом к таким заведениям предъявляются повышенные требования.
"В частности, в таком заведении обязательно должен быть аппарат ИВЛ, по меньшей мере по 3 закрытых и открытых инкубаторы. Также тариф покрывает услугу по перевозке маленького пациента выездной неонатологическим бригадой", - отметили в НСЗУ.
Да, безвозмездного пакета помощи в сложных неонатальных ситуациях включено интенсивную терапия новорожденных и дальнейшее их выхаживания, круглосуточный врачебный и медсестринский уход, респираторная поддержка, парентеральное питание, лабораторные и инструментальные исследования, офтальмологический и аудиологический скрининг для крайне недоношенных младенцев, а также вакцинация согласно календарем профилактических прививок.
В пресс-службе отметили, что помощь для младенцев в сложных неонатальных случаях является бесплатной. Кроме того, младенцы могут получить медицинскую реабилитацию, которую НСЗУ оплачивает отдельным пакетом.
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