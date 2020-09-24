Нацполиция разоблачила теневой оборот валюты на 100 млн грн: в схеме были привлечены владельцы финучреждений и представители криминала

24 сентября, 2020, 13:44

Следователи Национальной полиции разоблачили преступную схему теневого оборота иностранной валюты на 100 млн грн, в которую были вовлечены владельцы небанковских финансовых учреждений и представители криминального мира

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

Согласно сообщению, в состав преступной группировки, которая действовала на территории всего государства, входили владельцы небанковских финансовых учреждений, а также представители криминального мира. Сейчас полицейские проверяют причастность к совершению преступления должностных лиц контролирующих органов.

По информации правоохранителей, группировка действовала на территории государства в течение двух лет. Злоумышленники осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, значительно отличались от фиксированных государством. При этом, нарушители не документировали операции с валютой. Нарушители не совершали документального оформления операций с валютой.

"Следовательно злоумышленники" сэкономили "на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 млн гривен", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, добавили в ведомстве, разработчики схемы имели криминальные связи. Так, в обязанности представителей криминала входило расширение схемы теневого оборота валют на территории государства.

В пресс-службе отметили, что сейчас также проверяются факты причастности к преступлению сотрудников регуляторных и контролирующих органов.

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