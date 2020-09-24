На Львовщине прошли контрдиверсионные учения СБУ

24 сентября, 2020, 20:19

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области провела масштабные тактико-специальные учения на военных объектах региона

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Целью тренировок было приобретение опыта и практических навыков, а также проверка готовности всех субъектов борьбы с терроризмом к противодействию возможным диверсионным угрозам и повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении спецоперации", - говорится в сообщении.

Указано, что участники успешно справились с поставленными задачами. В частности, была захвачена группа диверсантов, которые по легенде ученийдолжны были подорвать несколько военных объектов критической инфраструктуры.

В антитеррористических мероприятиях, состоявшихся в условиях, максимально приближенных к реальным, приняли участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, патрульной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Львовской областной государственной администрации, областной прокуратуры, военной прокуратуры Западного региона, управления государственной охраны и управления Госспецсвязи.

Фото: ssu.gov.ua

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