На Луганщине начали строительство нового КПВВ

24 сентября, 2020, 20:59

На Луганщине в городе Счастье начали строительство нового пункта пропуска через линию разграничения

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В городе Счастье, на Луганщине, продолжается строительство дополнительного пункта пропуска через линию разграничения сторон. Решение о строительстве нового КПВВ было принято во время встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Дополнительного пункта пропуска осуществляться в два этапа. Сначала - обустраивается пешеходное сообщение, потом - автомобильное.

К строительству привлечены личный состав Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, а также представителей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог.

Сейчас продолжается строительство дорожной сети и ремонт моста через реку Сиверский Донец.

"Уже расчищена площадка для развертывания сервисной зоны. Кроме того, на отведенном участке доставлены и установлены три мобильных жилых модуля", - говорится в сообщении.

Открытие нового КПВВ "Счастье" запланирован на 10 ноября 2020 года. Ожидаемая пропускная способность - 10-15 тыс. человек и 3-5 тыс. транспортных средств в сутки.

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