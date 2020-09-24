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Espreso.tvОбществоНа границе с Венгрией и Словакией образовались очереди из более чем 200 грузовиков

На границе с Венгрией и Словакией образовались очереди из более чем 200 грузовиков


фото: dpsu.gov.ua
В четверг, 24 сентября, на западной границе Украины образовались большие очереди из грузовиков

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

На пунктах пропуска на границе с Венгрией и Словакией образовались скопления грузовиков.

По данным пограничников, перед пунктами пропуска "Ужгород" и "Тиса" в Закарпатской области на выезд из Украины ждут более 200 грузовиков. Еще около 200 микроавтобусов и легковых автомобилей ожидают пропуск в пункте "Лужники".

"На ситуацию влияет на решение венгерской стороны о запрете въезда для многих категорий иностранцев, но сохраняется транзитный проезд для Украинской, который разрешается только через пункты пропуска" Лужники "и" Тиса ", - пояснили в ГПСУ.

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