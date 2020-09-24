МОН: школьники могут не подавать справки о состоянии здоровья после самоизоляции

24 сентября, 2020, 19:34

После пребывания на самоизоляции из-за контакта с инфицированным коронавирусом, ученики не обязаны приносить в школу справку и отрицательный тест от врача

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"После истечения срока самоизоляции для учеников не предусмотрено обязательное проведение лабораторных тестирований, в частности методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа. Соответственно, законодательство Украины не определяет обязанность учеников, их родителей и иных законных представителей подавать в учреждения общего среднего образования какое-либо документальное подтверждение (справки, заключения и т.д.) о состоянии здоровья учащихся для продолжения ими обучения после завершения самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно постановлению правительства №641 и постановлению главного государственного санитарного врача №50, для лиц, имевших контакт с больным COVID-19, срок самоизоляции составляет 14 дней. В случае подтверждения случае СОVID-19 у одного из учеников, остальные ученики соответствующих класса или группы признаются нуждающимися самоизоляции.

По состоянию на утро 24 сентября зафиксированы 3 372 новых случая коронавируса, 52 пациента умерли, 1 788 - выздоровели.

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