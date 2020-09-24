Лига чемпионов: результаты всех матчей среды

24 сентября, 2020, 07:41

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило "Гент" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В параллельной встрече "Ференцварош" Сергея Реброва сыграл вничью с норвежским "Мольде" (3: 3), а греческий "Олимпиакос" победил кипрскую "Омония" со счетом 2: 0.

Матчи состоятся 29 сентября.

Лига чемпионов

Плей-офф квалификации

23 сентября, среда

"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Украина) 1: 2

Голы: Кляйндинст, 41 - Супряга, 9, где Пена, 79

"Мольде" (Норвегия) - "Ференцварош" (Венгрия) 3: 3

Голы: Джеймс, 55, Ейкрен, 65, Эллингсен, 83 - боли, 7, Узун, 52, Харатин, 87 (пен.)

"Олимпиакос" (Греция) - "Омония" (Кипр) 2: 0

Голы: Вальбуэна, 69 (пен.), Эль-Араби, 90 + 2

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