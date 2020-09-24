 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей среды

Лига чемпионов: результаты всех матчей среды


фото: Getty Images
В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило "Гент" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В параллельной встрече "Ференцварош" Сергея Реброва сыграл вничью с норвежским "Мольде" (3: 3), а греческий "Олимпиакос" победил кипрскую "Омония" со счетом 2: 0.

Матчи состоятся 29 сентября.

Лига чемпионов

Плей-офф квалификации

23 сентября, среда

"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Украина) 1: 2

Голы: Кляйндинст, 41 - Супряга, 9, где Пена, 79

"Мольде" (Норвегия) - "Ференцварош" (Венгрия) 3: 3

Голы: Джеймс, 55, Ейкрен, 65, Эллингсен, 83 - боли, 7, Узун, 52, Харатин, 87 (пен.)

"Олимпиакос" (Греция) - "Омония" (Кипр) 2: 0

Голы: Вальбуэна, 69 (пен.), Эль-Араби, 90 + 2

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2020 четверг

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

24 сентября, 2020 четверг

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать