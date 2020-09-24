Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
24 сентября, 2020, 07:41
В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило "Гент" со счетом 2: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В параллельной встрече "Ференцварош" Сергея Реброва сыграл вничью с норвежским "Мольде" (3: 3), а греческий "Олимпиакос" победил кипрскую "Омония" со счетом 2: 0.
Матчи состоятся 29 сентября.
Лига чемпионов
Плей-офф квалификации
23 сентября, среда
"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Украина) 1: 2
Голы: Кляйндинст, 41 - Супряга, 9, где Пена, 79
"Мольде" (Норвегия) - "Ференцварош" (Венгрия) 3: 3
Голы: Джеймс, 55, Ейкрен, 65, Эллингсен, 83 - боли, 7, Узун, 52, Харатин, 87 (пен.)
"Олимпиакос" (Греция) - "Омония" (Кипр) 2: 0
Голы: Вальбуэна, 69 (пен.), Эль-Араби, 90 + 2
- Строительства 22 сентября тренер бельгийского "Гента" Вим Де Деккер признался, что знает, как победить киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
- 23 сентября "Динамо" победило "Гент" со счетом 2: 1.
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