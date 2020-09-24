Ляшко заявил, что Украина может пойти на жесткий карантин раньше 25 октября

24 сентября, 2020, 14:13

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина может пойти на национальный локдаун и до 25 октября, и после

Об этом отметил, что в интервью изданию НВ .

В Украине растет количество больных коронавирус и жители страны опасаются, что после выборов 25 октября Украина закроют на жесткий карантин. Ляшко прокомментировал это и назвал условия полного локдауна и объяснил, что нужно делать, чтобы его избежать.

"Повторюсь: никто никого не будет закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать. Люди не придерживаются этих норм, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию", - отметил Ляшко.

Главный санврач заявил, что до даты не стоит привязываться, поскольку значение имеет только рост числа случаев инфицирования коронавирусом.

"О национального локдауне, то я бы не привязывался к любой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом ... Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то , что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать ", - сказал Ляшко.

По состоянию на утро 24 сентября был зафиксирован 3372 новых случаев коронавируса, 52 пациентов умерли, 1788 - выздоровели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb