 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛяшко заявил, что Украина может пойти на жесткий карантин раньше 25 октября

Ляшко заявил, что Украина может пойти на жесткий карантин раньше 25 октября


фото: zik
Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина может пойти на национальный локдаун и до 25 октября, и после

Об этом отметил, что в интервью изданию НВ .

В Украине растет количество больных коронавирус и жители страны опасаются, что после выборов 25 октября Украина закроют на жесткий карантин. Ляшко прокомментировал это и назвал условия полного локдауна и объяснил, что нужно делать, чтобы его избежать.

"Повторюсь: никто никого не будет закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать. Люди не придерживаются этих норм, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию", - отметил Ляшко.

Главный санврач заявил, что до даты не стоит привязываться, поскольку значение имеет только рост числа случаев инфицирования коронавирусом.

"О национального локдауне, то я бы не привязывался к любой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом ... Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то , что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать ", - сказал Ляшко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

24 сентября, 2020 четверг

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать