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Espreso.tvОбществоЛяшко: Предел для жесткого карантина - это заполненность коек в больницах

Ляшко: Предел для жесткого карантина - это заполненность коек в больницах

Разделение Украины на четыре зоны карантина по уровню заболеваемости коронавирусом в целом был эффективным. Однако его эффективность зависит от местной власти

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью НВ.

По словам Ляшко, введение жесткого карантина в Украине не понадобится, если все будут соблюдать противоэпидемические меры.

"Граница (для ввода локдауна, - ред.) - это заполненность коек. Когда система здравоохранения будет на грани коллапса, когда кроме "ковидных", у нас еще есть большое количество людей с инфарктами, с инсультами, а также другими заболеваниями" , - пояснил он.

  • Напомним, что до этого Ляшко оценивал возможность введения жесткого локдауна в Украине до и после местных выборов, которые назначены на 25 октября.
 
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