Ляшко: Предел для жесткого карантина - это заполненность коек в больницах

24 сентября, 2020, 21:34

Разделение Украины на четыре зоны карантина по уровню заболеваемости коронавирусом в целом был эффективным. Однако его эффективность зависит от местной власти

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью НВ.

По словам Ляшко, введение жесткого карантина в Украине не понадобится, если все будут соблюдать противоэпидемические меры.

"Граница (для ввода локдауна, - ред.) - это заполненность коек. Когда система здравоохранения будет на грани коллапса, когда кроме "ковидных", у нас еще есть большое количество людей с инфарктами, с инсультами, а также другими заболеваниями" , - пояснил он.