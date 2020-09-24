Ляшко: Предел для жесткого карантина - это заполненность коек в больницах
24 сентября, 2020, 21:34
Разделение Украины на четыре зоны карантина по уровню заболеваемости коронавирусом в целом был эффективным. Однако его эффективность зависит от местной власти
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью НВ.
По словам Ляшко, введение жесткого карантина в Украине не понадобится, если все будут соблюдать противоэпидемические меры.
"Граница (для ввода локдауна, - ред.) - это заполненность коек. Когда система здравоохранения будет на грани коллапса, когда кроме "ковидных", у нас еще есть большое количество людей с инфарктами, с инсультами, а также другими заболеваниями" , - пояснил он.
- Напомним, что до этого Ляшко оценивал возможность введения жесткого локдауна в Украине до и после местных выборов, которые назначены на 25 октября.
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