Ляшко: на помощь больным из фонда борьбы с COVID-19 потратили около 5 млрд грн

24 сентября, 2020, 18:02

Из Фонда борьбы с коронавирусом на медицинскую помощь больным потрачено 5 млрд грн из выделенных 11 млрд грн

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью НВ.

На вопрос, можно ли сегодня рассчитывать на COVID-фонд, находясь на лечении в учреждении здравоохранения от коронавируса, поскольку есть случаи, когда люди самостоятельно оплачивают свое лечение, он сообщил: "Ковидный фонд предусмотрен, и передается на больницы, которые оказывают медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью. Ковидного фонда, именно на эти цели, 11 млрд гривен. Израсходовано сейчас около 5 млрд гривен".

Ляшко также отметил, что из Фонда борьбы с COVID-19 четко разбиты суммы средств, которые передаются в каждую больницу.

"Из этих средств идут доплаты врачам, которые оказывают медицинскую помощь - 300%, плюс там предусмотрены средства для лекарственных средств, которые должны покрываться бесплатно для человека, находящегося в стационаре", - отметил он.

По состоянию на утро 24 сентября зафиксированы 3 372 новых случаев коронавируса, 52 пациента умерли, 1 788 - выздоровели.

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