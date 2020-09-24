Китай построил почти 400 лагерей для "перевоспитания", в частности для уйгуров

24 сентября, 2020, 13:07

Власти Китая построили около 400 лагерей для так называемого "перевоспитания" меньшинств, в частности уйгуров, борьбой с которыми они занимаются последние годы

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на австралийский аналитический центр ASPI.

Особенно активно лагеря строились последние два года. Как исследовали в ASPI, это противоречит утверждению официального Пекина о сворачивании системы перевоспитания.

Расположены лагеря на крайнем западе страны. Для удержания уйгуров и представителей других мусульманских меньших там сейчас действуют 14 лагерей. Некоторые из них до сих пор строятся.

Указанную информацию подтверждают спутниковые снимки, которые получил аналитический центр.

С 2017 года ASPI обнаружил 380 центров содержания под стражей, которые работают во всем регионе: от лагерей содержания до тюрем.

Предыдущие расследования называли значительно меньшее количество таких заведений. Аналитики предполагают, что смогли найти и идентифицировать большинство заведений содержания под стражей. Во время исследования центр опирался на показания лиц, которым удалось покинуть лагеря. Отмечается, что довольно часто такие заведения расположены возле промышленных объектов, что может об использовании принудительного труда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb