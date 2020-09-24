Качиньский займет должность вице-премьера в правительстве Польши, - вице-спикер

24 сентября, 2020, 14:42

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский скорее всего войдет в состав польского правительства

Об этом заявил вице-спикер Сейма от партии ПиС Рышард Терлецкий, сообщает Onet.pl.

"Все указывает на то, что Ярослав Качиньский будет в правительстве", - сказал Терлецкий. Президент (глава) ПиС займет должность вице-премьера и заниматься наблюдением за министром юстиции Збигневом Зебро.

"Это удобный, безопасный выход для нас в текущей ситуации. Я надеюсь, что министерство юстиции будет еще более эффективным", - добавил он.

Окончательное решение об изменениях в правительстве должно утвердить руководство ПиС, которое соберется с этой целью в четверг или пятницу.

С неофициальной информации агентства PAP следует, что Ярослав Качиньский должен стать главой нового комитета по безопасности. Под его руководством будут работать также Минобороны и МВД.

Кризис в правящей коалиции "Объединенные правые" возник после голосования законопроекта о правах животных, которой лично лоббировал лидер "ПиС" Ярослав Качиньский.

За это законопроект не голосовали младшие партнеры "ПиС": партии "Солидарная Польша" и "Вместе". Также из партии было исключено 15 депутатов "ПиС", которые отказались голосовать за этот закон.

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