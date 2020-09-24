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Espreso.tvОбществоГолубые, серые, зеленые: ЦИК утвердила вид бюллетеней на местных выборах

Голубые, серые, зеленые: ЦИК утвердила вид бюллетеней на местных выборах


фото: reuters
Бюллетени по выборам депутатов в областные советы будут голубого цвета, районных - светло-зеленого, городских - светло-желтого, сельских и поселковых - кремового, а местных голов - светло-розового

Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия на заседании.

"Комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов", - рассказали в ЦИК.

Также утвержден цвет указанных избирательных бюллетеней, а именно:

  • голубого цвета - по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;
  • светло-зеленого цвета - по выборам депутатов районного совета;
  • светло-желтого цвета - по выборам депутатов городского совета;
  • светло-серого цвета - по выборам депутатов районного совета;
  • кремового цвета - по выборам депутатов сельского, поселкового совета;
  • светло-розового цвета - по выборам сельского, поселкового, городского головы.

При этом установлено, что бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.

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