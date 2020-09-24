Голубые, серые, зеленые: ЦИК утвердила вид бюллетеней на местных выборах
Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия на заседании.
"Комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов", - рассказали в ЦИК.
Также утвержден цвет указанных избирательных бюллетеней, а именно:
- голубого цвета - по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;
- светло-зеленого цвета - по выборам депутатов районного совета;
- светло-желтого цвета - по выборам депутатов городского совета;
- светло-серого цвета - по выборам депутатов районного совета;
- кремового цвета - по выборам депутатов сельского, поселкового совета;
- светло-розового цвета - по выборам сельского, поселкового, городского головы.
При этом установлено, что бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.
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