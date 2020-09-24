Голубые, серые, зеленые: ЦИК утвердила вид бюллетеней на местных выборах

Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия на заседании.

"Комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов", - рассказали в ЦИК.

Также утвержден цвет указанных избирательных бюллетеней, а именно:

При этом установлено, что бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.