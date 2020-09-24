Фейки о COVID-19 могут быть так же опасны, как и вирус, - ВОЗ

24 сентября, 2020, 17:30

В ВОЗ сообщили, что многие люди причинили себе вред из-за ложной информации о коронавирусе

Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сообщил во время выступления на вебинаре на эту тему в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает РБК-Украина.

"Стоило только коронавирусу распространиться по миру, как сразу появились слухи, ложные сведения и дезинформация. И они могут быть не менее опасными", - заявил глава ВОЗ.

Он отметил, что фейки также усилили стигматизацию, которая становится барьером для оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Слухи также спровоцировали волну недоверия к науке и системе здравоохранения.

"Мы сможем установить контроль над этим вирусом, если у людей будет точная и своевременная информация об основных мерах, которые они могут предпринять для защиты себя и других", - отметил Гебреесус.

В европейском представительстве ВОЗ заявляют, что будущая вакцина от коронавирусной болезни не завершит пандемии, и сомневаются, что она будет одинаково эффективной для всех групп населения.

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