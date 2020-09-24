ЕС должен назвать конкретные условия вступления Украины в Евросоюз, - президент Словакии
Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова на встрече с Владимиром Зеленским, передает Цензор.Нет.
"Если речь идет о вступлении Украины в ЕС и если вопрос стоит о том, что может сделать Словакия в этом направлении - прежде всего, это четкая позиция Словакии. Будем стараться, чтобы конкретные страны-члены ЕС установили конкретные условия вступления Украины в ЕС. Очень важно, чтобы страна имела видение ее вступления в ЕС", - сказала она.
При этом президент Словакии подчеркнула, что для того, чтобы Украина стала членом ЕС, необходимо провести реформы.
"Думаю, что именно Словакия может оказать помощь, имея опыт вступления в ЕС. Наши эксперты, специалисты могут помочь в этом процессе. Этот процесс может быть процессом обогащения как для Украины, так и для Словакии. Потому что мы боремся с такими вызовами, которые надо реализовать и в Словацкой Республике, и в Украине. Это, например, реформа судебной системы", - пояснила Чапутова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры