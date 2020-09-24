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Espreso.tvОбществоЕС должен назвать конкретные условия вступления Украины в Евросоюз, - президент Словакии

ЕС должен назвать конкретные условия вступления Украины в Евросоюз, - президент Словакии


фото: president.gov.ua
Словакия будет работать над тем, чтобы страны-члены ЕС объявили конкретные условия вступления Украины в Евросоюз

Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова на встрече с Владимиром Зеленским, передает Цензор.Нет.

"Если речь идет о вступлении Украины в ЕС и если вопрос стоит о том, что может сделать Словакия в этом направлении - прежде всего, это четкая позиция Словакии. Будем стараться, чтобы конкретные страны-члены ЕС установили конкретные условия вступления Украины в ЕС. Очень важно, чтобы страна имела видение ее вступления в ЕС", - сказала она.

При этом президент Словакии подчеркнула, что для того, чтобы Украина стала членом ЕС, необходимо провести реформы.

"Думаю, что именно Словакия может оказать помощь, имея опыт вступления в ЕС. Наши эксперты, специалисты могут помочь в этом процессе. Этот процесс может быть процессом обогащения как для Украины, так и для Словакии. Потому что мы боремся с такими вызовами, которые надо реализовать и в Словацкой Республике, и в Украине. Это, например, реформа судебной системы", - пояснила Чапутова.

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Источник: https://censor.net/ua/n3221028

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