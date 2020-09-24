Сухо и тепло: синоптик Наталья Диденко о погоде 25 сентября
24 сентября, 2020, 16:18
25 сентября в Украине предполагается теплая, солнечная погода. Дожди вероятные на Западе и Виннитчине
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook .
"Завтра антициклон и в дальнейшем будет определять сухую и теплую погоду", - отметила синоптик.
Осадков не ожидается, максимум, какие-то локальные, отдельные на Западе и Винницкой.
Температура воздуха 23 ° C ... + 28 ° C.
Юго-восточный ветер.
В Киеве завтра сухо, солнечно, + 25 ° C ... + 26 ° C.
По словам госпожи Диденко, крупные, существенные и ощутимые дожди ожидаются в воскресенье.
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